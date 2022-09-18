Ankaragücü 2-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından başkent ekibi bu sezon ilk kez galip geldi.

Ankaragücü Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2022- 22:09 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022- 22:14