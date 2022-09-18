Ankaragücü 2-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından başkent ekibi bu sezon ilk kez galip geldi.
Ankaragücü Haberleri
Yayın Tarihi: 18.09.2022- 22:09 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022- 22:14
MKE Ankaragücü'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Giorgi Beridze ve 44. dakikada Ali Sowe kaydetti.
Sivasspor, 45+4. dakikada Charilaos Charisis ile farkı 1'e indirdi ancak VAR incelemesi sonrası bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Demir Grup Sivasspor, 48. dakikada Clinton N'Jie'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi ancak maç sonundaki baskısı puan getirmedi.
Bu sezon ilk galibiyetini alan MKE Ankaragücü, puanını 4'e yükseltti. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan ve 3. yenilgisini alan Sivasspor ise 4 puanda kaldı.
MKE Ankaragücü, milli aradan sonra Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Sivasspor ise Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.