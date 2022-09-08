Süper Lig takımlarından Ankaragücü, Galatasaray forması giyen Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın, Galatasaray ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı" ifadeleri kullanıldı.
Emre Kılınç— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) September 8, 2022
Ankaragücü'müzde! 💛💙
🔗 https://t.co/ONoeQPqBLd pic.twitter.com/OlVdqbJu1w
Taylan Antalyalı— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) September 8, 2022
Ankaragücü'müzde! 💛💙
🔗 https://t.co/iX0aUV9yY5 pic.twitter.com/erwEiUEFhM