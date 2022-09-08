GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı Ankaragücü'nde!

Süper Lig takımlarından Ankaragücü, Galatasaray forması giyen Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig takımlarından Ankaragücü, Galatasaray forması giyen Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın, Galatasaray ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı" ifadeleri kullanıldı.