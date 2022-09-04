Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Mücadele ve gayret için oyuncularımı tebrik ediyorum. Daha öncede söyledim, ilk yarında etkili oynayan bir takıma karşı, temaslı ve topa sahip olmamızın gerektiğini söylemiştim. Yediğimiz golleri engellememiz gerekiyordu. Mete hocamı severdim, küçük dokunuşlarla maçın gidişatını değiştirmesi gerekiyordu. Burada 25 bin taraftar var, futboldan anlayan bir taraftar. Onlara verilen kararlar, bize verilmedi. Buradaki taraftarları da gerdi, Mete hoca bizi çok üzdü. Maç sonu olmaması gereken şeyler oldu, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Oğuzhan, gelip hem bize hem de taraftarlarımıza küfür etti. İyi oyuncular ve insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Ağır cezalar alabiliriz, dediğim gibi iyi insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Artık önümüze bakacağız, elimizden geleni yapacağız. Tolga'ya da ayrı parantez açmak istiyorum, uzun zamandır antrenman yapmıyordu, boştaydı transfer ettik ve bugün elinden geleni yaptı 90 dakikaya kadar mücadele etti."