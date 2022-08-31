Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Son olarak teknik direktörlük konusunda Ömer Erdoğan ile anlaşan Başkent ekibi, Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattı. İşte detaylar...

MKE Ankaragücü'nde kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktörlük konusunda Ömer Erdoğan ile anlaşan Başkent ekibinde flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Ankaragücü, son olarak Başakşehir'de forma giyen orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada, "Kulübümüz; Başakşehir Futbol Kulübü'nde forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü. Eryaman Stadyumu'nda yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan katıldı." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki milli oyuncu, kariyerine Wolfsburg altyapısında başladı. Ardından sırasıyla Mönchengladbach, Hertha Berlin, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giydi.



İŞTE ANKARAGÜCÜ'NÜN AÇIKLAMASI

