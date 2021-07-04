04 Temmuz 2021, Pazar

ANKARAGÜCÜ

Son dakika transfer haberi: Brezilyalı kaleci Ricardo Friedrich'in MKE Ankaragücü ile yolları ayrıldı!

MKE Ankaragücü'nde flaş ayrılık!
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki kaleci Ricardo Friedrich, veda mesajı yayınladı. Başkent ekibinde 1,5 sezon görev yapan Brezilyalı file bekçisi Friedrich, Twitter hesabından yayımladığı mesajla sarı-lacivertli kulübe veda etti. | Son dakika spor haberleri

Başkent ekibinde 1,5 sezon görev yapan Brezilyalı kaleci Friedrich, Twitter hesabından yayımladığı mesajla sarı-lacivertli kulübe veda etti.

MKE Ankaragücü Kulübü de söz konusu mesajı alıntılayarak, "Yolun açık olsun Ankaragüçlü Ricardo Friedrich." paylaşımında bulundu.

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