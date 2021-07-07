07 Temmuz 2021, Çarşamba

ANKARAGÜCÜ

Son dakika spor haberleri: Alper Potuk MKE Ankaragücü'ne veda etti!

Alper Potuk MKE Ankaragücü'ne veda etti!
ANKARAGÜCÜ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.07.2021

Spor Toto Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen MKE Ankaragücü'nde forma giyen Alper Potuk, Ankara temsilciyle yollarını ayırdığını açıkladı. Potuk, sosyal medyadan veda mesajı yayınladı.

Spor Toto Süper Lig'e veda eden MKE Ankaragücü'nde flaş ayrılık açıklandı. Eskişehirspor ve Fenerbahçe forması da giymiş olan deneyimli yıldız Alper Portuk, Ankaragücü'ne veda etti. Alper Potuk sosyal medyadan yayınladığı mesajda,

"Büyük Ankaragücü Camiası;

Bu özel kulübe gelmeme vesile olan Fatih Mert, Tamer Acar ve Faruk Koca Başkanlarım'a, futbolcu arkadaşlarımdan kulüp çalışanlarına, her zaman yanımızda olan Sedat Ağçay'a, başta Hikmet Karaman olmak üzere beraber çalıştığım hocalarıma ve ekiplerine çok teşekkür ederim.

Ve Büyük Ankaragücü Taraftarı;

Pandemi nedeniyle sizlerin önünde oynamak nasip olmasa da, geldiğim ilk günden son güne kadar bana hissettirdiğiniz sevginiz ve verdiğiniz destek için yürekten

teşekkür ederim.

Hakkınızı helal edin.

Alper Potuk" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
MKE Ankaragücü'nde flaş ayrılık! MKE Ankaragücü'nde flaş ayrılık!
Arjantin'den Ankara ve Lionel Messi paylaşımı! Arjantin'den Ankara ve Lionel Messi paylaşımı!
Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu! Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör