07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Alper Potuk MKE Ankaragücü'ne veda etti!
Spor Toto Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen MKE Ankaragücü'nde forma giyen Alper Potuk, Ankara temsilciyle yollarını ayırdığını açıkladı. Potuk, sosyal medyadan veda mesajı yayınladı.
Spor Toto Süper Lig'e veda eden MKE Ankaragücü'nde flaş ayrılık açıklandı. Eskişehirspor ve Fenerbahçe forması da giymiş olan deneyimli yıldız Alper Portuk, Ankaragücü'ne veda etti. Alper Potuk sosyal medyadan yayınladığı mesajda,
Bu özel kulübe gelmeme vesile olan Fatih Mert, Tamer Acar ve Faruk Koca Başkanlarım'a, futbolcu arkadaşlarımdan kulüp çalışanlarına, her zaman yanımızda olan Sedat Ağçay'a, başta Hikmet Karaman olmak üzere beraber çalıştığım hocalarıma ve ekiplerine çok teşekkür ederim.
Ve Büyük Ankaragücü Taraftarı;
Pandemi nedeniyle sizlerin önünde oynamak nasip olmasa da, geldiğim ilk günden son güne kadar bana hissettirdiğiniz sevginiz ve verdiğiniz destek için yürekten
teşekkür ederim.
Hakkınızı helal edin.
Alper Potuk" ifadelerine yer verdi.
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