Son dakika spor haberleri: Alper Potuk MKE Ankaragücü'ne veda etti!

"Büyük Ankaragücü Camiası;

Bu özel kulübe gelmeme vesile olan Fatih Mert, Tamer Acar ve Faruk Koca Başkanlarım'a, futbolcu arkadaşlarımdan kulüp çalışanlarına, her zaman yanımızda olan Sedat Ağçay'a, başta Hikmet Karaman olmak üzere beraber çalıştığım hocalarıma ve ekiplerine çok teşekkür ederim.

Ve Büyük Ankaragücü Taraftarı;

Pandemi nedeniyle sizlerin önünde oynamak nasip olmasa da, geldiğim ilk günden son güne kadar bana hissettirdiğiniz sevginiz ve verdiğiniz destek için yürekten

teşekkür ederim.

Hakkınızı helal edin.

Alper Potuk" ifadelerine yer verdi.

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