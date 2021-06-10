10 Haziran 2021, Perşembe

ANKARAGÜCÜ

Son dakika spor haberleri: Ankaragücü'nün yeni başkanı Faruk Koca seçildi

Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu!
ANKARAGÜCÜ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.06.2021

Son dakika spor haberleri: Ankaragücü’nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca, başkanlığa seçildi.

Başkent ekibi Ankaragücü'nde olağan genel kurul Eryaman Stadyumu'nda düzenlendi. Faruk Koca ve 'ün başkanlık için mücadele ettiği kongrede kullanılan 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca başkan seçildi. Diğer aday Metin Akyüz ise 256 oy aldı.

Genel kurul sonunda açıklama yapan yeni başkan Faruk Koca, Ankaragücü adına en demokratik kongrelerinden biri olduğunu belirterek, "Sonuç ve fotoğraf Ankaragücü'ne yakışır şekilde olduğu için yorgunluğumuz bitti. Başkan adayı Metin ağabeyimize gösterdiği centilmence yarıştan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Buralar geçici görevlerdir, hayırla yad edilmek her şeyden önemlidir. Son zamanların Ankaragücü adına en demokratik kongrelerinden biri oldu" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Metin Akyüz ise başkan seçilen Koca'yı tebrik etti.

Yeni başkan Faruk Koca'nın yönetim kurulunda şu isimler bulunuyor:

", , , , , , , , , . Şenal, , , , , Soner Kurt, Mustafa Başer, Gökalp Üstün, Tan Alar, Caner Camcı, Harun Oğraş."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
Alanya sezonu galibiyetle kapattı Alanya sezonu galibiyetle kapattı
Ankaragücü - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ankaragücü - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'e iki veda daha! Bitime 1 hafta kala... Süper Lig'e iki veda daha! Bitime 1 hafta kala...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör