20 Mart 2021, Cumartesi

ANKARAGÜCÜ

Trabzonspor-Ankaragücü maçının ardından Hikmet Karaman: Son vuruşları iyi değerlendiremedik

Hikmet Karaman: Son vuruşları iyi değerlendiremedik
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ankaragücü deplasmanda 'a 4-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Başkent temsilcisinin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Karaman, "Son vuruşları iyi değerlendiremedik" dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü , erken gol yediklerini dile getirerek, "Geri düşmelere rağmen birçok net fırsat bulduk. Son vuruşları iyi değerlendiremedik. Önce 4-1'lik skor beklemediğimiz, maçın da geneline baktığımızda ilk devre rakipten kaptığımız topları çok çabuk şekilde tekrar kaybettik. Ya ilki ya ikinci ve üçüncü paslarda kaybettik. Erken gol yedik. Gol yediğimizde bir oyuncumuz yerdeydi, 10 kişiyken golü yedik. Beraberliği sağladıktan sonra 3-4 dakika içinde de 2 gol daha yedik. Yani hele 3. yediğimiz golde defans oyuncusu topla dribling yaparken bu şekilde topu kaybetmemeli. Ne olursa olsun çünkü biz ligdeki konum itibariyle bireysel hatadan gol yemememiz gerekiyor. Bugün özellikle ilk devre takım defansından çok defanstaki duruşlar, yediğimiz gollere sebep oldu. Bireysel bariz hata yaptık. İkinci yarı pozisyonlar var. Kalecinin oynadığı muhteşem oyun var. İlk yarı 3-4 net pozisyon var. Son vuruşlara başarılı olsaydık belki 3-3, 4-3 belki de 5-3 de olabilirdi, lehine. Ama oyunu 3-3'e getirecek çok iyi pozisyonlar yakaladık. 2-1 den geri gelmemiz daha kolay olabilirdi ama daha sonra takım direnci, moral motivasyon da önemli. Nihayetinde bu maçtan ders çıkaracağımız önemli pozisyonlar var. Dersleri çıkarıp verilen arayı da çok çalışarak en iyi şekilde değerlendirip kaybettiğimiz puanları geri toplayacağız" ifadelerini kullandı.

Karaman: Son vuruşları iyi değerlendiremedik

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