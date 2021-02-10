Ankaragücü'nde Hikmet Karaman dönemi!

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getirdiğini ve deneyimli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beştepe Tesislerimizde gerçekleştirilen Başkanımız Sayın Fatih MERT'in katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi.1.5 yılık sözleşme imzaladığımız yeni Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman'ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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