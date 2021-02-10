10 Şubat 2021, Çarşamba

ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'nde Hikmet Karaman dönemi!

Karaman Süper Lig ekibiyle resmen imzaladı!
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 10.02.2021

ekiplerinden , 'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'ı getirdiğini ve deneyimli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beştepe Tesislerimizde gerçekleştirilen Başkanımız Sayın Fatih MERT'in katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine getirildi.1.5 yılık sözleşme imzaladığımız yeni Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman'ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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