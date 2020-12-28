28 Aralık 2020, Pazartesi

ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi

Süper Lig ekibine transfer yasağı getirildi
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

ekiplerinden 'ne kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulübe Lukasz Szukala dosyasından dolayı yasağı getirildi.

ekiplerinden , ara dönemi öncesinde büyük bir şok yaşadı. Yaklaşık 45 gün önce, kulübe gelen Lukasz Szukala dosyası nedeniyle transfer yasağı geldiği öğrenilen Başkent ekibinde yönetim, bu yasağı kaldırmak için oyuncuyla görüşmelere başladı.

MKE Ankaragücü Kulübü, Lukasz Szukala dosyasının yanı sıra ileriki dönemde sıkıntı çıkartmaması adına Zaur Sadaev, Wilfred Moke, Hector Canteros, İlhan Parlak ve Mehmet Sak ile de görüşmelerini sürdürüyor.

MKE Ankaragücü'nün futbolculara geriye dönük olan borçları şu şekilde:

Lukasz Szukala: 800 bin Euro

Zaur Sadaev: 327 bin Euro

Wilfred Moke: 400 bin Euro

Hector Canteros: 258 bin Euro

İlhan Parlak: 600 bin TL

Mehmet Sak: 130 bin TL

"ÖDEME İÇİN 2-3 GÜNÜMÜZ VAR"

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, konuyla ilgili A Spor'a yaptığı açıklamada "Bugüne kadar 39 tane dosyayı hallettik. Bu dosya, geçmiş yıllarda Ankaragücü'nde oynamış Szukala'nın dosyası. Ödeme için 2-3 günümüz var. Ödemeyezsek yasağa giriyor ama futbol ekonomisi durma noktasına geldi, sponsor bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden transfer yapmamız için bir şekilde halletmemiz gerekiyor. İnşallah çözebiliriz diye ümit ediyorum." dedi.

"BUNUN GİBİ 5-6 DOSYA DAHA VAR"

Mert, açıklamalarının devamında "Maalesef bunun gibi 5-6 tane dosya daha var. Onlar da büyük ihtimalle eylül ayına denk gelir. Bu arada bir kaynak bulabilirsek onları da transfer yasağı gelmeden halletmeye çalışacağız ama yaşanan şartlardan dolayı kaynak bulmak zor." ifadelerini kullandı.

Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi

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