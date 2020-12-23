Ankaragücü'nde Beşiktaş maçı öncesi corona virüsü şoku!

Ankaragücü resmi internet sitesinden, Beşiktaş maçı öncesi yapılan kontrollerde bir futbolcu ve bir personelinde corona virüsüne rastlandığını açıkladı. İşte Ankaragücü tarafından yapılan açıklamanın tamamı...

Ankaragücü, Beşiktaş maçı öncesinde yapılan kontrollerde bir futbolcu ve bir personelinde corona virüsüne rastlandığını açıkladı. İşte Ankaragücü tarafından yapılan açıklama;

"Beşiktaş JK maçı öncesi kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan rutin koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda bir futbolcumuz ve bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır.

Testleri pozitif çıkan futbolcumuz ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.

Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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