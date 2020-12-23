23 Aralık 2020, Çarşamba

ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'nde Beşiktaş maçı öncesi corona virüsü şoku!

Ankaragücü'nde corona virüsü şoku!
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

resmi internet sitesinden, maçı öncesi yapılan kontrollerde bir futbolcu ve bir personelinde corona virüsüne rastlandığını açıkladı. İşte Ankaragücü tarafından yapılan açıklamanın tamamı...

, maçı öncesinde yapılan kontrollerde bir futbolcu ve bir personelinde corona virüsüne rastlandığını açıkladı. İşte Ankaragücü tarafından yapılan açıklama;

"Beşiktaş JK maçı öncesi kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan rutin koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda bir futbolcumuz ve bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır.

Testleri pozitif çıkan futbolcumuz ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine protokollerince başlanmıştır.

Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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