05 Mayıs 2020, Salı

ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü’nde antrenmanlar ertelendi

Süper Lig ekibinden flaş karar! Antrenmanlar ertelendi
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 Giriş Tarihi: 05.05.2020

ekiplerinden , Ricardo Faty'nin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından oyunculardan gelen talep üzerine antremanların tedbir amaçlı olarak Pazartesi tarihine kadar ertelendiğini açıkladı.

ekiplerinden 'nde; kulüp yöneticileri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına dün 4'erli gruplar halinde koronavirüs testi yapılmış, takımın tecrübeli isimlerinden Ricardo Faty'nin test sonucu pozitif çıkmıştı. Tecrübeli futbolcunun, hastaneye kaldırılmasının ardından başkent ekibinde bugün başlaması gereken antrenmanlara da bir süre daha ara verildi. Antrenmanların, oyunculardan gelen talep sonrasında ertelendiği öğrenildi.

Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir oyuncumuzun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle antrenmanlara Pazartesi gününe kadar tedbir amaçlı ara verilmiştir. Bu tarihte yeniden yapılacak test sonucuna göre, yeni programımız belirlenecektir. Bu süreçte oyuncularımız, hocalarımızın önerdiği programlara bireysel olarak devam edeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig ekibine corona virüsü şoku! haberin devamı

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