MKE Ankaragücü’nde antrenmanlar ertelendi
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Ricardo Faty'nin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından oyunculardan gelen talep üzerine antremanların tedbir amaçlı olarak 11 Mayıs Pazartesi tarihine kadar ertelendiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde; kulüp yöneticileri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına dün 4'erli gruplar halinde koronavirüs testi yapılmış, takımın tecrübeli isimlerinden Ricardo Faty'nin test sonucu pozitif çıkmıştı. Tecrübeli futbolcunun, hastaneye kaldırılmasının ardından başkent ekibinde bugün başlaması gereken antrenmanlara da bir süre daha ara verildi. Antrenmanların, oyunculardan gelen talep sonrasında ertelendiği öğrenildi.
Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir oyuncumuzun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle antrenmanlara 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar tedbir amaçlı ara verilmiştir. Bu tarihte yeniden yapılacak test sonucuna göre, yeni programımız belirlenecektir. Bu süreçte oyuncularımız, hocalarımızın önerdiği programlara bireysel olarak devam edeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.
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