16 Nisan 2020, Perşembe

ANKARAGÜCÜ

Aankaragücü üyelik ücreti 2 bin tl

Aankaragücü üyelik ücreti 2 bin tl
ANKARAGÜCÜ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.04.2020

Ankaragücü, kulübe üye giriş ücretinin 2 bin, yıllık aidat ücretinin ise bin 200 lira olarak güncellendiğini duyurdu.

Ankaragücü, kulübe üye giriş ücretinin 2 bin, yıllık aidat ücretinin ise bin 200 lira olarak güncellendiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 12 Şubat'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısı hatırlatılarak, her yıl kulübe üye sayısı kadar yeni üye alınabileceği belirtildi. İlk üyelik ücretinin 2 bin TL, yıllık aidat ücretinin ise bin 200 TL olduğu kaydedildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
Süper Lig kulübüne transfer yasağı gelebilir! Süper Lig kulübüne transfer yasağı gelebilir!
Süper Lig şampiyonunu açıkladılar Süper Lig şampiyonunu açıkladılar
1 Mayıs'ta topbaşı 1 Mayıs'ta topbaşı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör