Aankaragücü üyelik ücreti 2 bin tl

Ankaragücü, kulübe üye giriş ücretinin 2 bin, yıllık aidat ücretinin ise bin 200 lira olarak güncellendiğini duyurdu.

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Ankaragücü, kulübe üye giriş ücretinin 2 bin, yıllık aidat ücretinin ise bin 200 lira olarak güncellendiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 12 Şubat'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısı hatırlatılarak, her yıl kulübe üye sayısı kadar yeni üye alınabileceği belirtildi. İlk üyelik ücretinin 2 bin TL, yıllık aidat ücretinin ise bin 200 TL olduğu kaydedildi.