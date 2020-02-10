10 Şubat 2020, Pazartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Ankaragücü F.Bahçe maçının hazırlıklarına başladı
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 10.02.2020

, 'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi.

Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise çift kale maç yaptı. , Michal Pazdan ve Mahmut Akan antrenmanda yer almadı.

Antrenmanı, yönetim kurulu üyeleri de izledi.

, maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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