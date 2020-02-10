MKE Ankaragücü Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Biz bütün maçlara galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Fenerbahçe maçını da öyle görüyoruz. Yenen taraf biz olmak istiyoruz. Ben kazanacağımızı da düşünüyorum. Ankaragücü olarak istediğimiz adaletli maç yönetilsin. Biz bir şeylere kurban olmak istemiyoruz, olmayacağımızı düşünüyorum" dedi.