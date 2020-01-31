31 Ocak 2020, Cuma

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü 15 yeni isim için imza töreni düzenledi

Ankaragücü'nde 15 yeni isim için imza töreni
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 31.01.2020

, ara döneminde kadrosuna kattığı 15 yeni futbolcu için imza töreni düzenledi. Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı , yönetim kurulu üyeleri ile yeni transferler Gerson Rodrigues, Gelmin Rivas, Saba Lobjanidze, Konrad Michalak, Daniel Lukasik, Ricardo Friedrich, Milos Stanojevic, Orkan Çınar, Atila Turan, Fatih Tultak, , Ahmet Sun, Enes Kubat, Muhammed Yasir Karabay ve Nduka Ozokwo katıldı.

FATİH MERT: ÖNCELİĞİMİZ TAKIMI LİGDE TUTMAK

İmza töreninde açıklamalarda bulunan , "Yoğun ve titiz bir çalışma sonucu yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte bu transferlerimizi gerçekleştirdik. Yeni gelen transferlerle birlikte takımımız çok daha güçlendi. Bu takviyelerle birlikte kalan maçlarımızı alıp, takımımızı daha yukarıya taşıyacağız. Önceliğimiz takımımızı ligde tutmak. İnşallah bunu da başaracağımıza inancım tam. Yapılan bu transferler camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.


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