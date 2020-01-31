31 Ocak 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
MKE Ankaragücü 15 yeni isim için imza töreni düzenledi
Giriş Tarihi: 31.01.2020
MKE Ankaragücü, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 15 yeni futbolcu için imza töreni düzenledi. Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, yönetim kurulu üyeleri ile yeni transferler Gerson Rodrigues, Gelmin Rivas, Saba Lobjanidze, Konrad Michalak, Daniel Lukasik, Ricardo Friedrich, Milos Stanojevic, Orkan Çınar, Atila Turan, Fatih Tultak, Suat Kaya, Ahmet Sun, Enes Kubat, Muhammed Yasir Karabay ve Nduka Ozokwo katıldı.
FATİH MERT: ÖNCELİĞİMİZ TAKIMI LİGDE TUTMAK
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Fatih Mert, "Yoğun ve titiz bir çalışma sonucu yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte bu transferlerimizi gerçekleştirdik. Yeni gelen transferlerle birlikte takımımız çok daha güçlendi. Bu takviyelerle birlikte kalan maçlarımızı alıp, takımımızı daha yukarıya taşıyacağız. Önceliğimiz takımımızı ligde tutmak. İnşallah bunu da başaracağımıza inancım tam. Yapılan bu transferler camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...