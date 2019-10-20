Kırmızı isyanı
Elneny’nin 33. dakikada kaleci Korcan’ın yüzüne bastığı pozisyonda Ankaragücü kırmızı kart bekledi. Ancak hakem ve VAR oralı olmadı
Kritik mücadelenin 33. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Beşiktaşlı Mohamed Elneny, bir pozisyonda topa yetişmek için çabalarken Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay, yatarak topun sahibi oldu. Bu sırada topa müdahale yapmak isteyen Elneny'nin tabanı, kaleci Korcan'ın yüzüne geldi. Korcan Çelikay, pozisyon sonrası sakatlık geçirdi ve sağlık ekiplerinin dört dakikalık müdahalesi sonrası oyuna devam edebildi. Ankaragücü cephesi, bu pozisyon sonrası kırmızı kart bekledi. Maçın hakemi Ali Şansalan kartına başvurmazken, VAR hakemi Bahattin Şimşek'ten de uyarı gelmeyince mücadeleyi hava atışıyla başlattı.
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