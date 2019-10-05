05 Ekim 2019, Cumartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü'nde seçim kararı

Ankaragücü'nde seçim kararı
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 05.10.2019

'nde yönetim kurulu, kararı alındığını açıkladı.

kararı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Yönetim Kurulu, şu ifadeleri kullandı;

"Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik sorunların çözümü, son günlerde yaşanan kaotik ortamınsona ermesi, taraftarlarımızın ve camiamızın beklentilerine cevap verecek daha güçlü bir Ankaragücü için yeni bir yapılanma ve daha güçlü bir Yönetim Kurulu oluşturulması amacıyla bir ay içerisinde gerçekleştirilmek üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alınmıştır.

Seçimli Genel Kurulun yeri ve tarihi ile ilgili açıklama daha sonra yapılacaktır."

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