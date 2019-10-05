05 Ekim 2019, Cumartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

Metin Diyadin'in cezası onandı

Metin Diyadin'in cezası onandı
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 05.10.2019

() Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü 'e verilen 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasını onadı.

'den yapılan açıklamada, kurulun, 'e verilen cezalara yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.

, TFF tarafından Diyadin'e verilen 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 46 bin lira para cezasını oy çokluğu ile onadığı kaydedildi.

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