07 Ağustos 2019, Çarşamba

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü, Faty ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Ankaragücü Faty ile sözleşme imzaladı
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 07.08.2019

ekiplerinden , Senegalli futbolcu Ricardo Faty'yi yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Faty, ve Ankara'yı çok sevdiğini belirterek, "Sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve sportif direktör Adnan Erkan da yer aldı.

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