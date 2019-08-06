06 Ağustos 2019, Salı

MKE ANKARAGÜCÜ

Pinto yeniden MKE Ankaragücü'nde

Pinto yeniden MKE Ankaragücü'nde
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 06.08.2019

ekiplerinden , Portekizli sol bek Tiago Pinto'yu yeniden kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pinto, "Tekrar Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutluyum. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Taraftarlarımıza sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve Pinto'nun yetkilisi Erdem Karagöl de yer aldı.

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