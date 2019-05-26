26 Mayıs 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Mustafa Kaplan: Kimsenin hakkı geçmesin
Giriş Tarihi: 26.05.2019
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Göztepe’ye galibiyet için gideceklerini söyledi.
Lige veda edeceklerin kendilerini ilgilendirmediğini belirten Kaplan, yine de hiçbir takımın hakkına girmek istemediklerini söyledi. Kaplan, kaleci Altay'ın talipleri olduğunu da ifade etti. Başarılı hoca, takımda gol atan 20 futbolcu ile kaleci Altay'a çeyrek altın hediye ettiklerini ifade etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı