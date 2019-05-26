Mustafa Kaplan: Kimsenin hakkı geçmesin

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Göztepe’ye galibiyet için gideceklerini söyledi.

Lige veda edeceklerin kendilerini ilgilendirmediğini belirten Kaplan, yine de hiçbir takımın hakkına girmek istemediklerini söyledi. Kaplan, kaleci Altay'ın talipleri olduğunu da ifade etti. Başarılı hoca, takımda gol atan 20 futbolcu ile kaleci Altay'a çeyrek altın hediye ettiklerini ifade etti.