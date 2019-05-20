21 Mayıs 2019, Salı

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü taraftarı ile Başkan Mehmet Yiğiner arasında gerginlik

Ankaragücü taraftarı ile başkan arasında gerginlik
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 21.05.2019

’in 33. haftasında oynanan -Sivasspor maçının 85. dakikasında tribünlerin Başkan ’i istifaya davet etmesi gerginlik çıkarttı.

Başkanı Yiğiner ve yönetimin istifa etmesini isteyen sarı lacivertli taraftara tepki gösterdi. Yaşanan olayların ardından Yiğiner, çıkabilecek başka gerginliklerin önüne geçilmesi adına takım soyunma odası koridoruna indirildi.

Maçtan sonra Eryaman Stadı dışında ise Ankaragücü taraftarları uzun bir süre Yiğiner yönetimini istifaya davet etti. Yönetimi protesto eden taraftarlar polis kontrolünde uzaklaştırıldı.
MKE Ankaragücü 3-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU

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