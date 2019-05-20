21 Mayıs 2019, Salı
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Maçtan sonra Eryaman Stadı dışında ise Ankaragücü taraftarları uzun bir süre Yiğiner yönetimini istifaya davet etti. Yönetimi protesto eden taraftarlar polis kontrolünde uzaklaştırıldı.
MKE Ankaragücü taraftarı ile Başkan Mehmet Yiğiner arasında gerginlik
Giriş Tarihi: 21.05.2019
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Sivasspor maçının 85. dakikasında tribünlerin Başkan Mehmet Yiğiner’i istifaya davet etmesi gerginlik çıkarttı.
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner ve yönetimin istifa etmesini isteyen sarı lacivertli taraftara Mehmet Yiğiner tepki gösterdi. Yaşanan olayların ardından Yiğiner, çıkabilecek başka gerginliklerin önüne geçilmesi adına takım soyunma odası koridoruna indirildi.
Maçtan sonra Eryaman Stadı dışında ise Ankaragücü taraftarları uzun bir süre Yiğiner yönetimini istifaya davet etti. Yönetimi protesto eden taraftarlar polis kontrolünde uzaklaştırıldı.
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