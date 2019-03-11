12 Mart 2019, Salı

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü eski yönetimin borçlarından şikayetçi

Ankaragücü eski yönetimin borçlarından şikayetçi
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 11.03.2019

MKE , 2010 yaz döneminde kadroya katılan Sestak ve Klukowski'nin alacaklarının ödenmeye devam edildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'nün maddi sıkıntılar yüzünden kapanma aşamasına gelmesine rağmen 'e yükselmeyi başardığı hatırlatılarak, "12 yeni yaparak ikinci devreye bambaşka bir takım hüviyetinde başlayan MKE Ankaragücü'nün devre arası transfer sürecinde kadrosuna kattığı futbolculara yaptığı ödemeler sonucu, ve Michael Klukowski ile ilgili taksitleri ödeyemediği ortaya çıktı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, geçmiş dönemde transfer edilen Sestak ve Klukowski'nin alacaklarının ödenmeye devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ahmet Gökçek'in MKE Başkanlığı'nı yürüttüğü dönemde yapılan transferlerle sarı-lacivertli takımın başı hala büyü dertte. Zamanında yapılan yanlış hamleler sonucu 10 yıl öncesine ait borçlarla karşı karşıya kalan sarı-lacivertli kulüp, Sestak ve Klukowski ile ilgili taksitleri bir hafta içinde ödeyemezse büyük bir sıkıntı yaşayabilir. Kulüp, söz konusu taksit ödemelerini yapamazsa 'nın katı kurallarıyla karşı karşıya kalıp puan silme cezası alabilir."

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