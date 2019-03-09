09 Mart 2019, Cumartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü taraftarı Dila: "Artık barış içinde yaşayacağız"

Artık barış içinde yaşayacağız
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 09.03.2019

, 'in 25'inci haftasında 'u konuk etti. deplasman dönüşü meydana gelen kazada hayatını kaybeden ve için iki takım taraftarları tribünde bir araya geldi.

Kulübü Yönetim Kurulu, hayatını kaybeden ve için üzerinde 'Mert - Eren Unutmayacağız' yazılı 20 bin siyah tişörtü karşılama öncesi Eryaman Stadı'nda taraftarlara dağıttı. Ankaragücü'nün minik taraftarı Dila,"Tribünlerde artık barış içinde yaşayacağız. Bütün tribünler kardeş oldu" dedi.

deplasmanı dönüşü yapan otobüste bulunan Ankaragücü taraftarı Şener Çoruk, "Allah kimseye böyle bir acı göstermesin. İki tane gencecik fidanımızı toprağa verdik. O iki fidan sporda dostluğu getirdi. Bizim kimseyle husumetimiz kalmadı. Bu saatten sonra da kimseyle husumet yaşayacağımızı düşünmüyorum. Dostluğun, kardeşliğin ilelebet olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Göztepe Taraftarı Alperhan Aktaş, "Kardeşliğin böyle üzücü bir olayla başlaması buruk bir olay. Tüm tribünlerin başı sağ olsun. Husumetlerin, kavgaların son bulması çok iyi oldu. Ben destek vermek için 'den bir Göztepeli olarak geldim. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

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