23 Şubat 2019, Cumartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü'nün rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor

MKE Ankaragücü'nün rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 23.02.2019

, 'in 23. haftasında, yarın sahasında ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde başkent ekibi, 24 puan ve averajla 16. sırada yer alırken, 21 puanla 17. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşma, 'nün 1-0 üstünlüğüyle sona ermişti.

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