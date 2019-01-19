Ankaragücü başkanından sert tepki

Galatasaray'a 6-0 mağlup olan Ankaragücü'nde başkan Mehmet Yiğiner sosyal medyadan sert açıklamada bulundu. Yiğiner, Ankaragücü üzerinde hesap yapanların, destek olmayıp köstek olanların Allah belasını versin. Topunuzu Allah’a havale ediyorum." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta mücadelesinde Galatasaraysahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Sinan Gümüş (2), Onyekuru (3) ve N'Diaye kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 32'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü 20 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı Mehmet Yiğiner, sosyal medya hesabından oldukça sert ifadeler yer alan bir mesaj yayınladı.

İşte Başkan'ın maç sonu attığı tweet: