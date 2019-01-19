19 Ocak 2019, Cumartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü başkanından sert tepki

Ankaragücü başkanından sert tepki Allah belasını versin
MKE ANKARAGÜCÜ
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019

'a 6-0 mağlup olan 'nde başkan sosyal medyadan sert açıklamada bulundu. Yiğiner, Ankaragücü üzerinde hesap yapanların, destek olmayıp köstek olanların Allah belasını versin. Topunuzu Allah’a havale ediyorum." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta mücadelesinde Galatasaraysahasında MKE 'nü 6-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Sinan Gümüş (2), Onyekuru (3) ve N'Diaye kaydetti. Bu sonuçla puanını 32'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü 20 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı , sosyal medya hesabından oldukça sert ifadeler yer alan bir mesaj yayınladı.

İşte Başkan'ın maç sonu attığı tweet:

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