    26 Eylül 2018, Çarşamba

    MKE ANKARAGÜCÜ

    MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal: Maça iyi ve disiplinli başladık

    İsmail Kartal: Maça iyi ve disiplinli başladık
    MKE ANKARAGÜCÜ
    Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 26.09.2018

    3. turunda 'u 2-1 yenerek 4. tura yükselen 'nün , bu müsabakada takımda az şans bulan ve altyapıdan gelen oyunculara şans verdiklerini söyledi.

    Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan , kupadaki ilk maçlarına çıktıklarını hatırlatarak, "Bazı sakat oyuncularımız var, diğer oyuncuları da riske etmek istemedik. Maça iyi ve disiplinli başladık. Skor 2-0 olduktan sonra futbolcular biraz bireysel oynamaya başladı. Futbol böyle bir şey. Cezayı hemen keserler. Devre 2-1 bitti. İkinci yarıda istediğimiz futbolu oynayamadık. Rakibimiz, bir takımına karşı iyi motive olmuş. Teknik ekibi ve futbolcularını tebrik ediyorum. Kazanıp turu geçtiğimiz için memnunum." diye konuştu.

    ŞANSAL: "BİZİM AÇIMIZDAN TARİHİ BİR MAÇ OLDU"

    3. Lig 3. Grup ekiplerinden 'un Mehmet Şansal, tarihlerinde ilk kez 'nda oynadıklarını hatırlatarak, "Bizim açımızdan tarihi bir maç oldu." dedi.

    Şansal, 2,5 yıldır takımla beraber olduğunu ve geçen sezon şampiyonluk yaşayarak TFF 3. Lig'e çıktıklarını belirterek, şunları söyledi:

    "63 yıl sonra ilk kez profesyonel lig heyecanı yaşıyoruz. Tarihimizde ilk kez katıldığımız kupada ilk turu geçip, ikinci tura yükseldik. İkinci turda ile gurur duyarak oynadık. Biz hem bugüne hem de geleceğe yatırım yapan bir proje takımıyız. Belediye başkanımız Ramazan Çalık önderliğinde çok daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Burada temsil edilmek de büyük önem arz ediyor. Gücümüz neyse onu ortaya koyduk. Dostane bir maç oldu."

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