Ankaragücü, Ankarada oynasın

MKE Ankaragücü Kulübü, yaşanan stat sıkıntısıyla ilgili bir açıklama yaparak, Spor Toto Süper Lig'de iç saha maçlarını Ankara'da oynamak için yetkililere çağrıda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan "Ankaragücü, Ankara'da oynasın" başlıklı yapılan yazılı açıklamada, MKE Ankaragücü'nün 6 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e döndüğü hatırlatılarak, "Süper Lig'de başkent Ankara'yı temsil edecek tek takım olan Ankaragücü'nün iç saha maçlarını Ankara'da oynayamayacak olması, bir başka deyişle Ankara'da Ankaragücü'ne futbol oynayacak stat bulunamaması tüm taraftarlarımızı ve camiamızı üzdüğü gibi bizleri de fazlasıyla üzmüştür. Süper Lig'de Ankara'yı en iyi şekilde temsil etmenin heyecanını yaşarken, stat sorununa çözüm bulunamamasına taraftarlarımızın ve camiamızın gösterdiği tepkileri haklı ve yerinde bulmaktayız." denildi.

Eryaman Stadı'nın yeni sezona yetişmemesi, Ankara 19 Mayıs Stadı'nın maç oynanmaya elverişli olmaması, Yenikent Osmanlı Stadı'nda ise Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'nin maçlarını oynayacak olması sebebiyle stat sorunun yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlk maçımızı Ankara'da karnaval havasında taraftarlarımızın önünde oynamayı arzu etmekte ve 6 yıllık Süper Lig özlemine Ankara'da son vermeyi çok ama çok istemekteyiz. Ankaragücümüzün Ankara dışında iç saha maçlarını oynayacak olması Ankara'nın ekonomisine, tanıtımına, sosyal ve kültürel değerlerine zarar vereceği gibi, maddi ve manevi olarak kulübümüze de büyük zararlar getirecektir. Ankaragücümüzün sezona iyi bir başlangıç yapabilmesi ve iç saha maçlarını Ankara'da oynayabilmesi için bizlere olduğu kadar Ankara'yı yönetenlere de büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu anlamda Sayın Ankara Valimizin, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Sayın Ankara Milletvekillerimizin, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın, Dernek ve Oda Yöneticilerimizin kısacası tüm Ankara kamuoyunun, taraftarlarımız ve camiamızın haklı isyanına duyarsız kalmayacağına inanıyor, gerekli desteğin sağlanacağını umut ediyoruz."

Öte yandan sosyal medyada açılan "#AnkaragücüAnkaradaOynasın" etiketi de sarı-lacivertli taraftalar tarafından ilgi gördü.