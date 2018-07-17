    17 Temmuz 2018, Salı

    MKE ANKARAGÜCÜ

    Ankaragücü Younnes Mokhtar'ı kadrosuna kattı

    Ankaragücü, Younnes Mokhtarı bu videoyla açıkladı
    MKE ANKARAGÜCÜ
    Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 Giriş Tarihi: 17.07.2018

    Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE , 26 yaşındaki sol açık ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladı.

    taraftarlarının ününü daha önce duyduğunu ifade eden Mokhtar, "Türkiye ve Avrupa'dan bir çok teklif aldım. Ankaragücü'nün büyüklüğünü anlattılar. Başkentin en üst ligdeki tek takımı. Taraftarlarının ününü duydum. Bir an önce takımıma katılmak ve taraftarlarımızın karşısında futbol oynamak istiyorum" dedi.

    Mokhtar'ın kaliteli bir oyuncu olduğunu belirten Başkan Mehmet Yiğiner, "Mokhtar hayırlı olsun. Ankaragücü emin adımlarla kadrosunu kurmaktadır" ifadelerini kullandı.

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