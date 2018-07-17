Ankaragücü Younnes Mokhtar'ı kadrosuna kattı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, 26 yaşındaki sol açık Younnes Mokhtar ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladı.
Ankaragücü taraftarlarının ününü daha önce duyduğunu ifade eden Mokhtar, "Türkiye ve Avrupa'dan bir çok teklif aldım. Ankaragücü'nün büyüklüğünü anlattılar. Başkentin en üst ligdeki tek takımı. Taraftarlarının ününü duydum. Bir an önce takımıma katılmak ve taraftarlarımızın karşısında futbol oynamak istiyorum" dedi.
Mokhtar'ın kaliteli bir oyuncu olduğunu belirten Başkan Mehmet Yiğiner, "Mokhtar hayırlı olsun. Ankaragücü emin adımlarla kadrosunu kurmaktadır" ifadelerini kullandı.
Youness Mokhtar Ankaragücü'nde!— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) 17 Temmuz 2018
I want to play game🔥#WelcometoAnkaragüсü #Ankaragücü #Jigsaw pic.twitter.com/8q8v8hc32D
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