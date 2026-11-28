Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, Gaziantep FK karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdıkları için mutlu olduğunu belirten Hasi, devre arası transfer çalışmaları hakkında da konuşarak ihtiyaç duydukları oyuncu profillerini belirlediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Besnik Hasi, iki maçlık mağlubiyet serisinin ardından aldıkları galibiyetin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Hasi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğine rağmen takımın iyi bir performans ortaya koyduğunu belirterek "Bu 3 puan bizim için çok önemli ve değerliydi. Belli oran ve bölümlerde iyi oynadık iyi oynadık. İlk 10 dakika iyi başladık. İkinci yarının 10-15 dakikasında ki zaten orada golleri de bulduk. 2-0'dan sonra hata olarak söyleyebileceksem çok fazla geriye yaslandık. Topu çok fazla rakibe bıraktık. 3 puandan dolayı da çok mutluyum." dedi.

Devre arası transfer dönemine yönelik çalışmalara değinerek yönetimle koordineli hareket ettiklerini ve ihtiyaç duydukları oyuncu profillerini belirlediklerini aktaran Hasi, "Hayatım boyunca hep maç izlerim, oyuncu takip ederim. Yönetim de bu konuda çalışıyor ve çaba gösteriyor. Biz ne istediğimizi, ne ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyoruz. Ocak ayında transfer yapmak kolay değil çünkü maliyetleri çok daha fazla oluyor. Yönetimim ve ben koordineli hareket ederek bu konuda iş birliği yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.