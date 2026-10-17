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Amed SK evinde tek golle Konyaspor'u geçti!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amed SK evinde Konyaspor'u mağlup etti. İşte detaylar...

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Amed SK evinde tek golle Konyaspor'u geçti!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amed SK ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Amed SK'ya galibiyeti getiren golü 86. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

Amed SK bu sonuçla puanını 17'ye çıkarırken, TÜMOSAN Konyaspor 5 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Amed SK deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. TÜMOSAN Konyaspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

#Trendyol Süper Lig #Konyaspor #Amed SK #Gençlerbirliği #Samsunspor #TÜMOSAN Konyaspor
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