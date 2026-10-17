Amed SK evinde tek golle Konyaspor'u geçti!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amed SK evinde Konyaspor'u mağlup etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amed SK ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi.



Ev sahibi takım, rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.



Amed SK'ya galibiyeti getiren golü 86. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.



Amed SK bu sonuçla puanını 17'ye çıkarırken, TÜMOSAN Konyaspor 5 puanda kaldı.



Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Amed SK deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. TÜMOSAN Konyaspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.