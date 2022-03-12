Altay - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Altay sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Altay - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Altay - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Altay ile Yeni Malatyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Altay - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Yeni Malatyaspor maçı 12 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

ALTAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Altay: Lis, Cebrail, Murat, Björkander, Özgür, Thaciano, Poko, Pinares, Rodriguez, Kappel, Deniz

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeffane, Campi, Barış, Hafez, Azubuike, Jospin, Donsah, Mustafa, Chouiar, Tetteh