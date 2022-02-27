Altay - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Altay sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Altay - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Altay - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Altay ile Gaziantep FK kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Altay - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Gaziantep FK maçı 27 Şubat Pazar günü saat 13:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.