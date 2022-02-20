Beşiktaş karşılaşması sonrasında beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Leandro Kappel, "Pozisyon yakaladık, fırsatlar elimize geçti. Şanssızlık vardı. Son dakikada olan pozisyon net penaltıydı, o verilse belki buradan bir puanla dönecektik. Kafamızı dik tutacağız. Zor bir pozisyondayız, bu pozisyondan sadece yukarı çıkarak çıkarabiliriz" dedi.
Leandro Kappel Beşiktaş - Altay maçı sonrası konuştu! "Pozisyon net penaltıydı"
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından İzmir ekibinin yıldızı Leandro Kappel açıklamalarda bulundu. Kappel, "Son dakikada olan pozisyon net penaltıydı" dedi. İşte o sözler...
Altay Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 09:52