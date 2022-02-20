Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından İzmir ekibinin yıldızı Leandro Kappel açıklamalarda bulundu. Kappel, "Son dakikada olan pozisyon net penaltıydı" dedi. İşte o sözler...

Beşiktaş karşılaşması sonrasında beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Leandro Kappel, "Pozisyon yakaladık, fırsatlar elimize geçti. Şanssızlık vardı. Son dakikada olan pozisyon net penaltıydı, o verilse belki buradan bir puanla dönecektik. Kafamızı dik tutacağız. Zor bir pozisyondayız, bu pozisyondan sadece yukarı çıkarak çıkarabiliriz" dedi.