Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Altay'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Maçta VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu oturacak.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Altay'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Maçta VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu oturacak.