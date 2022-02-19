Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Altay'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Maçta VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu oturacak.
Beşiktaş - Altay maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu!
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Altay'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Maçta VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu oturacak.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2022- 11:44