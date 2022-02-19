Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta'dan Beşiktaş maçı sonrası penaltı isyanı!

Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 1-0 kaybettikleri Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın son anlarında yaşanan penaltı pozisyonu sorulan genç teknik adam, "Son dakikadaki pozisyonu net olarak görmedim. Pozisyon beni net olma açısında heyecanlandırmadı. Ekibim ve oyuncuların verilebileceğini söyledi ama daha izlemedim. Hakem arkadaşlarımıza da çok yüklenmemek gerekiyor, bir karar verildi. Belki canımız yandı, net penaltıydı ama bir karar verildi artık. Ama o his bende oluşmadı, kapandı gitti bizim için" dedi.

Altay Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2022- 22:07