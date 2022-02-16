Altay Beşiktaş maçına tam konsantre!
Süper Lig'in 26. haftasında Altay deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. İzmir ekibi yeni teknik direktörü Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı iki maçta 4 puan elde etti. Altay, Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.
Altay Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 18:12
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Altay, 19 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde İzmir temsilcisinde hazırlıklar sürüyor. Bugün öğle saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde bir antrenmanda gerçekleştiren Altay'da, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.