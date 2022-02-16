Altay Beşiktaş maçına tam konsantre!

Süper Lig'in 26. haftasında Altay deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. İzmir ekibi yeni teknik direktörü Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı iki maçta 4 puan elde etti. Altay, Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Altay Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 18:12