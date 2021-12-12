Altay'da kara tablo!
Süper Lig'de yıllar sonra bu ligde yer aldığı 2021-2022 sezonuna müthiş bir başlangıç yaparak giren Altay, karanlık tabloyla karşı karşıya kaldı. Ligin 7'nci haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 3'üncü sıraya kadar yükselen siyah-beyazlılar o maçın ardından bir daha galibiyet yüzü göremeyip 16'ncı hafta sonunda düşme hattına çok yaklaştı. Altay, 7.5 yıl sonra hizmete giren evi Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışında Atakaş Hatayspor'a öne geçtiği maçta 2-1 yenilip kazanamama serisini 9 maça çıkardı. Bu süreçte sadece 3 puan toplayabilen İzmir ekibi, maç fazlasıyla 18 puanda kaldı.
Düşme hattıyla arasında sadece 4 puan fark kalan Altay, iç karartıcı tablo sonucu camiasını endişelendirdi. Siyah-beyazlılar bu sezon Süper Lig'de de en uzun süre kazanamayan ekip unvanını aldı. Kas��mpaşa bu sezon 8 maç galibiyet yüzü göremezken, Altay ise Hatayspor müsabakasının ardından bu sayıyı 9'a çıkarttı. Kendi adını taşıyan statlarının açılış maçında üzüntü yaşayan Altay Teknik Direktör Mustafa Denizli ise umutlu konuştu. Mutlaka toparlanacaklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Biz hedeflerimizi biliyoruz. Altay mutlaka istediği yerlere gelecektir" dedi.
Siyah-beyazlılar gelecek hafta deplasmanda GZT Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi