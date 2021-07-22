22 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in yeni ekibi Altay Eric Björkander'i kadrosuna kattı! | Altay haberleri
Son dakika Altay haberleri... Mustafa Denizli yönetimindeki Altay'da transfer harekatı devam ediyor. Altay, Eric Björkander'i kadrosuna kattığını duyurdu. 25 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'in yeni temsilcisi Altay, birçok isimle görüşmesine rağmen sessiz kaldığı transfer döneminde ilk resmi imzasını attırdı. Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan orta saha Ceyhun Gülselam ile prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, İsveçli stoper Eric Björkander'i resmen kadrosuna dahil etti. İzmir ekibi 25 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak İsveç'te Mjallby takımında top koşturan Björkander, ilk kez yurt dışında forma giyecek. Oyuncu daha önce de GIF Sundsvall forması giydi.
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