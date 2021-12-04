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Galatasaray maçı sonrası Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli konuştu! "İyi sonuç"

Mustafa Denizli maçın ardından konuştu! İyi sonuç
ALTAY
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Giriş Tarihi: 04.12.2021

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Altay, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Maçın ardından Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu. Denizli, bir puanın iyi bir sonuç olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Altay berabere kaldı. Maçın ardından İzmir ekibinde teknik direktör Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Denizli'nin açıklamalarından satır başları;

"Galatasaray iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. Eksiklerimiz var, sakatlar dönünce eski görüntümüze yaklaşacağız. İki hafta Başakşehir ve Galatasaray gibi zorlu deplasmanlara çıktık. Galatasaray, Avrupa'da başarılı, ligde de yarışın içerisinde kalmak istiyor. Oyun iki tarafa da dönebilirdi. 1-0'dan sonra 2-0 ya da 3-0 yapabilirdik."

"İki zor deplasmandan 2 puan bizim için iyi. Oyunun sonunda yakaladığımız pozisyonlar vardı. Tempolu ve izleyenler için keyifli maç oldu. Taraftar desteği Galatasaray adına müthişti. Buna rağmen oyundan kopmadık. Zorlu haftalar bizi bekliyor ama takım kendine başladıktan sonra bizim için problem yok. Aldığımız bu puanla daha iyi yerlere geleceğiz."

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