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ALTAY

Altay'da sakatlık sıkıntısı! Beşiktaş maçında...

Altay’da sakatlık sıkıntısı! Beşiktaş maçında...
ALTAY
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Altay'da gözler bu karşılaşmaya çevrildi. İzmir ekibinde bu mücadele öncesi 5 futbolcu sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak.

Süper Lig'de son 2 maçını kazanan Altay, 7. hafta mücadelesinde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altay-Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak.

Ligin ilk 2 haftasında Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettikten sonra Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor'a yenilen Altay, son 2 haftada Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarını kayıpsız geçti.

Süper Lig'de 7. hafta müsabakaları öncesi 12 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada bulunan Altay, ilk 6 haftada 12 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekipte son oynanan Çaykur Rizespor maçında da forma giyemeyen Ahmed Rayan, Cesar Pinares, Martin Rodrigues, Andre Poko ve Eren Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor.
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