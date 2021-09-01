Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Altay Ben Nabouhane transferi için harekete geçti!

Süper Lig'in yeni ekibi Altay, lige de iyi bir giriş yaptı. Dış transferde şu ana kadar 11 isme imza attıran İzmir ekibinin sıradaki hedefi ise Ben Nabouhane. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de iki haftalık çıkışı Fenerbahçe önünde aldığı yenilgi ile son bulan Altay, transferde düğmeye bastı. Dış transferde kadrosuna 11 yeni ismi monte eden yönetim, teknik direktör Mustafa Denizli'nin istediği sağ kanat transferini de bitirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Fransa'da Nimes ekibinden Marcus Coco'nun yanı sıra Sırbistan'da Crvena Zvezda'da forma giyen Ben Nabouhane ile de ilgilenmeye başladı. Komor Adaları doğumlu olan 32 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

NİMES DE OYNAYAN COCO DA LİSTEDE

Mevcut kadroda Kappel'in alternatifinin olmaması nedeniyle sağ kanada mutlak takviye yapacak olan İzmir ekibi, Nabouhane'ye teklifini iletti. Futbolcu düşünmek için süre isterken, yönetim bonservis sorununu çözmek için çare arıyor. Denizli'nin Marcus Coco veya Nabouhane'den birini kadroda görmek istediği, Fenerbahçe'den ayrılan Sinan Gümüş ve Partizan'dan Lazar Markovic'in de alternatifler arasında olduğu öğrenildi.

GOL KRALI MARCO PAİXAO GÖZDEN DÜŞTÜ

Altay formasıyla 1. Lig'de son 3 sezonda üst üste 3 kez gol kralı olarak tarihe geçen Marco Paixao, siyah-beyazlı takımın Süper Lig'e çıkmasının ardından yedek kulübesine mahkum oldu. Teknik direktör Mustafa Denizli, Süper Lig'de oynanan ilk 3 maçta Portekizli usta santrforu yanında oturttu. İlk hafta İzmir'de oynanan Kayserispor maçında süre bulamayan Paixao, Alanyaspor deplasmanında 71. dakikada oyuna alınırken, son olarak iç sahadaki Fenerbahçe müsabakasında 88. dakikada sahaya adımını attı. Altaylı taraftarların, "Marko Paşa" lakabı takarak bağrına bastığı 36 yaşındaki gol makinası, geçen sezon Altınordu ile oynanan Play-Off finalinde 89. dakikada attığı golle takımının 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.

KAZIMCAN'A MİLLİ ONUR

Altay'ın genç yıldızı Kazımcan Karataş, U-19 Milli Takım'ın Hırvatistan'da katılacağı Uluslar arası Dostluk Turnuvası müsabakalarının aday kadrosuna davet edildi. Bugün başlayacak olan turnuva 7 Eylül tarihine kadar sürecek. 18 yaşındaki futbolcu heyecanlı olduğunu söyledi.

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