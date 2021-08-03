03 Ağustos 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yeni ekibi Altay forvete Ahmed Yasser Rayan'ı transfer etmek istiyor!

Forvete Ahmed Yasser Rayan! Süper Lig ekibi...
ALTAY
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da transfer çalışmaları devam ediyor. Golcü arayışlarını sürdüren İzmir ekibi, santrfor bölgesine Mısır'ın Cleopatra FC takımında forma giyen Ahmed Yasser Rayan'ı almak istiyor. Siyah beyazlılar 23 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in yeni ekibi Altay'ın hedefindeki forvet ortaya çıktı. Kingfut'un haberine göre İzmir ekibi, Mısır'ın Cleopatra FC takımının golcüsü Ahmed Yasser Rayan'ın peşinde. Altay, 23 yaşındaki santrforu 1 yıllığına kiralamak istiyor. 1 milyon Euro değerindeki oyuncu kariyerinde çıktığı 75 profesyonel maçta 29 gol 5 asist yaptı.

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