03 Ağustos 2021, Salı

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Altay'dan Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen'e kanca!

Altay Trabzonsporlu yıldızı istiyor!
ALTAY
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Süper Lig'in yeni ekibi Altay'ın, Trabzonsporlu stoper Hüseyin Türkmen'i istediği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig kulüplerinden Altay'ın dış transferde Trabzonsporlu stoper Hüseyin Türkmen'i gündemine aldığı ileri sürüldü. Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen 23 yaşındaki savunma oyuncusu ile Kayserispor'un da ilgilendiği iddia edildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın takımda tutmayı düşündüğü Hüseyin'le ilgili kararını değiştirmesi halinde siyah-beyazlıların devreye gireceği bildirildi. Kadrosunda stoper olarak Murat Akça, Eric Björkander, Berkay Sülüngöz ve İbrahim Öztürk'le sezona hazırlanan Altay'ın defansa yerli alternatif oyuncu aradığı kaydedildi.

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