Altay Daouda Karamoko Bamba'yı kadrosuna kattı!
Süper Lig'in yeni ekibi Altay, forvet bölgesini güçlendirdi. İzmir temsilcisi Fildişi Sahilli Daouda Karamoko Bamba'yı kadrosuna kattı. | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig ekiplerinden Altay'da transfer çalışmaları sürüyor. 18 yıl aradan yükseldiği Süper Lig için iyi bir kadro oluşturmak isteyen siyah-beyazlılar, son olarak Norveç'in Brann takımında forma giyen Fildişi Sahilli santrfor Daouda Karamoko Bamba'yı kadrosuna kattı. 26 yaşındaki golcüyü bugün İzmir'e getiren Altay, 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bamba, önümüzdeki günlerde takımın Erzurum'da yaptığı kampa katılacak.
Daouda Karamoko Bamba, kariyerinde Norveç takımlarından Kongsvinger, Kristiansund ve Brann formalarını giyerken, kariyeri boyunca çıktığı 210 resmi maçta 77 gol, 26 asistlik performans sergiledi.
✍🏼 Daouda Karamoko Bamba Büyük Altay'ımızda— Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) July 27, 2021
25 yaşındaki Fildişi Sahilli Daouda Karamoko Bamba kendisini Siyah Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. #İlkGündenBeri 🏁 pic.twitter.com/GdLeaMy82D
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