Son dakika transfer haberi: Altay'dan Martin Rodrigues bombası!
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, transferde suskunluğunu bozuyor. İzmir temsilcisi, Ceyhun Gülselam ve Eric Björkander'in ardından rotasını Şilili yıldıza çevirdi. Altay, Şili'nin Colo Colo takımından 26 yaşındaki Martin Rodrigues'i gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in yeni temsilcisi Altay, birçok isimle görüşmesine rağmen sessiz kaldığı transfer döneminde ilk resmi imzasını attırdı. Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan orta saha Ceyhun Gülselam ile prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, İsveçli stoper Eric Björkander'i resmen kadrosuna dahil etti. İzmir ekibi 25 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak İsveç'te Mjallby takımında top koşturan Björkander, ilk kez yurt dışında forma giyecek. Yeni Asır'da yer alan habere göre, siyahbeyazlılar, hücum hattına takviye yapmak için de rotasını Şili'ye çevirdi. İki kanat ve santrafor hattında görev yapan Şili'nin Colo Colo kulübünden 26 yaşındaki Martin Rodrigues, Altay'ın gündemine girdi.
ŞİLİLİ DE TAMAM GİBİ
Şili basınında çıkan haberlere göre Martin Rodrigues'in sözleşmesindeki, 200 bin ABD Dolar'ına serbest kalır maddesini kullanıp Altay'a imza atacağı ve teknik direktör Mustafa Denizli'nin de oyuncuya özel rol vereceği iddia edildi. İzmir ekibinin, 26 yaşındaki oyuncuya üç yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Rodrigues Colo Colo formasıyla çıktığı 8 karşılaşmada ise 1 asist yaptı.
25 GOL KAYDETTİ
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin listesinde olan Rodriguez'e resmi imzayı attırmak için yönetimin yoğun bir çaba sarf ettiği öğrenildi. UNAM Pumas, Cruz Azul, Colo Colo, Huachipato, Mazatlan FC ve Club Atletico Morelia kulüplerinde forma giyen hücum oyuncusu kariyerinde sahaya çıktığı 221 karşılaşmada 25 kez rakip fileleri havalandırdı ve 29 golün hazırlayıcısı oldu.
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