23 Temmuz 2021, Cuma

ALTAY

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yeni ekibi Altay Ceyhun Gülselam'ı transfer etti!

Altay deneyimli oyuncuyu kadrosuna kattı!
ALTAY
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 Giriş Tarihi: 23.07.2021

Süper Lig'in yeni ekibi Altay, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Ceyhun Gülselam'ı kadrosuna kattı. İzmir ekibi 33 yaşındaki ismin transferini duyurdu.

Süper Lig'in yeni takımlarından Altay, son alarak Alanyaspor 'da forma giyen deneyimli oyuncu Ceyhun Gülselam ile anlaştı. bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki oyuncu daha önce Trabzonspor , Galatasaray , Kayserispor, Karabükspor, Ankaraspor ve Alanyaspor forması giymişti.

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