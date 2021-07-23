Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yeni ekibi Altay Ceyhun Gülselam'ı transfer etti!

Süper Lig'in yeni ekibi Altay, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Ceyhun Gülselam'ı kadrosuna kattı. İzmir ekibi 33 yaşındaki ismin transferini duyurdu.

Süper Lig'in yeni takımlarından Altay, son alarak Alanyaspor 'da forma giyen deneyimli oyuncu Ceyhun Gülselam ile anlaştı. bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki oyuncu daha önce Trabzonspor , Galatasaray , Kayserispor, Karabükspor, Ankaraspor ve Alanyaspor forması giymişti.

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