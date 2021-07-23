23 Temmuz 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Altay'dan bir transfer daha! Thaciano Mickael Da Silva resmen açıklandı

Altay'dan bir transfer daha! Brezilyalı orta saha...
ALTAY
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 Giriş Tarihi: 23.07.2021

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Altay kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir kulübü 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha Thaciano Mickael Da Silva'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekibi Altay transferlerine devam ediyor. Siyah beyazlı kulüp Brezilyalı orta saha Thaciano Mickael Da Silva'yı transfer ettiğini duyurdu.

Altay'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"26 yaşındaki Brazilyalı orta saha oyuncusu Thaciano Mickael Da Silva kendisini Siyah Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı."

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