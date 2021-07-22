Süper Lig transfer haberleri: Altay teknik direktörü Mustafa Denizli'den Riccardo Sottil hamlesi
Süper Lig'in yeni ekibi Altay, hücum kanat bölgesi için transfer çalışmalarına devam ederken aranan isim, teknik direktör Mustafa Denizli'deb geldi. Buna göre deneyimli teknik adam, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina forması giyen Riccardo Sottil'in transferini istedi. Yönetim ise bu istek karşısında harekete geçerek, İtalyan ekibine 22 yaşındaki oyuncu için ilgi mektubu gönderdi.
Süper Lig takımlarından Altay'ın başında bulunan Mustafa Denizli, hücum hattına Fiorentina'dan tavsiye istedi.
Dış transferde hücuma takviye yapacak olan Altay, arayışlarını İtalya'ya yöneltti.
Yeni Asır'da yer alan habere göre; Teknik direktör Mustafa Denizli'nin raporu doğrultusunda siyah-beyazlı yönetim, Serie A ekibi Fiorentina'nın kanat oyuncusu Riccardo Sottil'i gündemine aldı.
Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyla bağlantıya geçen kurmaylar, kiralık olarak Sottil'i renklerine bağlamayı planlıyor. 22 yaşındaki futbolcu, Torino'da yetişirken Pescara ve Caliari'de de kiralık olarak forma giydi.
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