11 Temmuz 2021, Pazar

ALTAY

Son dakika transfer haberleri: Altay'dan Fabrice Olinga hamlesi

Fabrice Olinga atağı! Teklif...
ALTAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.07.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yeni ekibi Altay'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İzmir ekibi, Belçika ekibi Royal Excel Mouscron forması giyen Kamerunlu sol kanat oyuncusu Fabrice Olinga'yı gündemine aldı.

Siyah-beyazlıların, 2015-16 sezonundan bu yana Belçika'da Royal Excel Mouscron kulübünde görev alan 25 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi. Kamerun Milli Takımı'nda da görev alan Olinga'nın bonservisinin elinde olduğu bildirildi. Ülkesinde Samuel Eto'o Academy'de futbola başlayan Fabrice Olinga, daha sonra İspanya ekibi Mallorca'nın altyapısına transfer oldu. İspanya'da Malaga, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Apollon Limassol, Belçika'da SV Zulte Waregem, İtalya'da Sampdoria, Romanya'da Viitorul Constanta kulüplerinde görev alan Kamerunlu futbolcu geçen sezon 24 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ALTAY HABERLERİ
İsveçli stopere Süper Lig kancası! İsveçli stopere Süper Lig kancası!
Bryan Dabo Süper Lig yolunda! Bryan Dabo Süper Lig yolunda!
İbrahim Öztürk sürprizi! İbrahim Öztürk sürprizi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör