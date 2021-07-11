Son dakika transfer haberleri: Altay'dan Fabrice Olinga hamlesi
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yeni ekibi Altay'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İzmir ekibi, Belçika ekibi Royal Excel Mouscron forması giyen Kamerunlu sol kanat oyuncusu Fabrice Olinga'yı gündemine aldı.
Siyah-beyazlıların, 2015-16 sezonundan bu yana Belçika'da Royal Excel Mouscron kulübünde görev alan 25 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi. Kamerun Milli Takımı'nda da görev alan Olinga'nın bonservisinin elinde olduğu bildirildi. Ülkesinde Samuel Eto'o Academy'de futbola başlayan Fabrice Olinga, daha sonra İspanya ekibi Mallorca'nın altyapısına transfer oldu. İspanya'da Malaga, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Apollon Limassol, Belçika'da SV Zulte Waregem, İtalya'da Sampdoria, Romanya'da Viitorul Constanta kulüplerinde görev alan Kamerunlu futbolcu geçen sezon 24 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.
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